Постпред КНДР при ООН заявил, что страна не нарушит безопасность США и Южной Кореи
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«Мы никогда не нарушим или поставим под угрозу безопасность США, Южной Кореи и соседних стран», — передаёт ТАСС заявление Сона.
По его словам, военные угрозы со стороны Соединённых Штатов и Южной Кореи непрерывно растут, а сами государства стремятся нарушить баланс сил на Корейском полуострове размещением новых вооружений.
Дипломат сообщил, что Пхеньян не хотел бы использовать мощные наступательные средства, которые, по его словам, входят в северокорейскую систему сдерживания.
Ранее глава японского МИД Тосимицу Мотэги и его южнокорейский коллега Чон Ый Ён провели в Нью-Йорке трёхстороннюю встречу с госсекретарём США Энтони Блинкеном, в ходе которой обсудили проблему денуклеаризации КНДР.