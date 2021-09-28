Постпред КНДР при ООН заявил, что страна не нарушит безопасность США и Южной Кореи

Постоянный представитель КНДР при ООН Ким Сон в рамках выступления 76-й сессии Генассамблеи ООН сообщил, что Северная Корея никогда не поставит под угрозу безопасность США, Южной Кореи и других соседних стран.

«Мы никогда не нарушим или поставим под угрозу безопасность США, Южной Кореи и соседних стран», — передаёт ТАСС заявление Сона.

По его словам, военные угрозы со стороны Соединённых Штатов и Южной Кореи непрерывно растут, а сами государства стремятся нарушить баланс сил на Корейском полуострове размещением новых вооружений.

Дипломат сообщил, что Пхеньян не хотел бы использовать мощные наступательные средства, которые, по его словам, входят в северокорейскую систему сдерживания.

Ранее глава японского МИД Тосимицу Мотэги и его южнокорейский коллега Чон Ый Ён провели в Нью-Йорке трёхстороннюю встречу с госсекретарём США Энтони Блинкеном, в ходе которой обсудили проблему денуклеаризации КНДР.