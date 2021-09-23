Главы МИД Японии и Южной Кореи обсудили с Блинкеном проблему денуклеаризации КНДР
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Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на МИД Японии.
Отмечается, что стороны договорились «тесно сотрудничать с целью выполнения полной денуклеаризация КНДР и обеспечения выполнения резолюций ООН, запрещающих разработку баллистических ракет и ядерного оружия».
Кроме того, они обсудили ряд международных задач, включая события в Мьянме.
Ранее в ООН заявили об обеспокоенности ракетными пусками на Корейском полуострове.