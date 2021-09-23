Главы МИД Японии и Южной Кореи обсудили с Блинкеном проблему денуклеаризации КНДР

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Глава японского МИД Тосимицу Мотэги и его южнокорейский коллега Чон Ый Ён провели в Нью-Йорке трёхстороннюю встречу с госсекретарём США Энтони Блинкеном, в ходе которой обсудили проблему денуклеаризации КНДР.
Главы МИД Японии и Южной Кореи обсудили с Блинкеном проблему денуклеаризации КНДР
  • © Jason DeCrow / AP

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на МИД Японии.

Отмечается, что стороны договорились «тесно сотрудничать с целью выполнения полной денуклеаризация КНДР и обеспечения выполнения резолюций ООН, запрещающих разработку баллистических ракет и ядерного оружия».

Кроме того, они обсудили ряд международных задач, включая события в Мьянме.

Ранее в ООН заявили об обеспокоенности ракетными пусками на Корейском полуострове.

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