Спецпредставитель Байдена заявил о намерении предотвратить гонку вооружений

Спецпредставитель президента США Джо Байдена по ядерному нераспространению Джеффри Эберхард заявил, что Вашингтон намерен предотвратить «дорогостоящую гонку вооружений».

Об этом он сказал в ходе заседания первого комитета Генеральной Ассамблеи ООН.

«Мы предотвратим дорогостоящую гонку вооружений и восстановим доверие к себе как к лидеру в области контроля над вооружениями», — цитирует РИА Новости Эберхарда.

Также он заявил, что США намерены предпринимать шаги для снижения роли ядерных вооружений, «обеспечивая при этом безопасность, надёжность и эффективность американских средств стратегического сдерживания».

Ранее в МИД России заявили, что разработка Россией новых систем вооружения носит вынужденный характер, она нацелена на сохранение стратегического баланса, который может быть подорван дестабилизирующими шагами США.