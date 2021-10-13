Путин заявил, что террористы из Сирии и Ирака стягиваются в Афганистан

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Террористы из Ирака и Сирии стягиваются в Афганистан, они могут предпринять попытки дестабилизации обстановки в странах СНГ, заявил президент России Владимир Путин.
Путин заявил, что террористы из Сирии и Ирака стягиваются в Афганистан
  • © AP Photo / Wali Sabawoon

«Из Ирака, Сирии туда активно стягиваются боевики с опытом ведения боевых действий. Поэтому не исключено, что террористы могут попытаться дестабилизировать ситуацию и в сопредельных государствах, включая страны СНГ, вплоть до начала прямой экспансии», — сказал Путин на встрече с представителями спецслужб стран Содружества Независимых Государств.

Он отметил, что необходимо постоянно мониторить обстановку на афганской границе.

По его словам, спецслужбы стран СНГ должны повышать взаимодействие по вопросу Афганистана.

Ранее директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявил, что спецслужбы стран СНГ следят за действиями радикального движения «Талибан»* в Афганистане.

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.

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