Краснов провёл встречу с министром юстиции Саудовской Аравии

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Генеральный прокурор России Игорь Краснов провёл встречу с министром юстиции Саудовской Аравии Валидом Бен Мухаммедом Аль-Самаани.

Как заявил Краснов, усилиями руководства обоих государств двусторонние отношения находятся на подъёме и имеют общую направленность на укрепление мира и безопасности.

«Только координируя наши совместные действия, мы можем эффективно бороться с транснациональной преступностью. Тем более в настоящее время в своей надзорной практике мы начинаем использовать элементы искусственного интеллекта», — отметил он.

Краснов также рассказал о готовности российской стороны поддерживать инициативы коллег из Саудовской Аравии.

Он предложил включить представителя Министерства юстиции в состав делегации, которая будет знакомиться с программами обучения иностранных прокуроров в Университете прокуратуры России.

В сентябре сообщалось, что Краснов, находясь с рабочим визитом в Ташкенте, встретился с генпрокурором Узбекистана Нигматиллой Юлдашевым.

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