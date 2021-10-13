Матвиенко встретилась с председателем Центральноамериканского парламента в Петербурге

Короткая ссылка
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко встретилась с председателем Центральноамериканского парламента Фанни Каролиной Фернандес на полях Евразийского женского форума в Санкт-Петербурге.
Матвиенко встретилась с председателем Центральноамериканского парламента в Петербурге
  • © РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ

Они обсудили вопросы расширения межпарламентских связей.

Как заявила Матвиенко, участие председателя ПАРЛАСЕН в форуме подтверждает настрой на укрепление взаимодействия и говорит о возрастающем интересе государств субрегиона к активизации связей с Россией.

«ПАРЛАСЕН стал важной площадкой международного сотрудничества по широкому спектру вопросов региональной и мировой повесток дня», — сказала она.

По её словам, Россия нацелена на продвижение позитивной повестки по всем направлениям взаимодействия со странами Центральной Америки.

Со своей стороны, Фернандес подтвердила заинтересованность центральноамериканских стран в развитии связей с Россией.

Во встрече также принимал участие глава комитета Совфеда по международным делам Григорий Карасин.

Ранее сообщалось, что стала известна программа Евразийского женского форума, который проходит 13—15 октября в Петербурге.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить