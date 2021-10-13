Матвиенко встретилась с председателем Центральноамериканского парламента в Петербурге

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко встретилась с председателем Центральноамериканского парламента Фанни Каролиной Фернандес на полях Евразийского женского форума в Санкт-Петербурге.

Они обсудили вопросы расширения межпарламентских связей.

Как заявила Матвиенко, участие председателя ПАРЛАСЕН в форуме подтверждает настрой на укрепление взаимодействия и говорит о возрастающем интересе государств субрегиона к активизации связей с Россией.

«ПАРЛАСЕН стал важной площадкой международного сотрудничества по широкому спектру вопросов региональной и мировой повесток дня», — сказала она.

По её словам, Россия нацелена на продвижение позитивной повестки по всем направлениям взаимодействия со странами Центральной Америки.

Со своей стороны, Фернандес подтвердила заинтересованность центральноамериканских стран в развитии связей с Россией.

Во встрече также принимал участие глава комитета Совфеда по международным делам Григорий Карасин.

Ранее сообщалось, что стала известна программа Евразийского женского форума, который проходит 13—15 октября в Петербурге.