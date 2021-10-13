Матвиенко встретилась с председателем Центральноамериканского парламента в Петербурге
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Они обсудили вопросы расширения межпарламентских связей.
Как заявила Матвиенко, участие председателя ПАРЛАСЕН в форуме подтверждает настрой на укрепление взаимодействия и говорит о возрастающем интересе государств субрегиона к активизации связей с Россией.
«ПАРЛАСЕН стал важной площадкой международного сотрудничества по широкому спектру вопросов региональной и мировой повесток дня», — сказала она.
По её словам, Россия нацелена на продвижение позитивной повестки по всем направлениям взаимодействия со странами Центральной Америки.
Со своей стороны, Фернандес подтвердила заинтересованность центральноамериканских стран в развитии связей с Россией.
Во встрече также принимал участие глава комитета Совфеда по международным делам Григорий Карасин.
Ранее сообщалось, что стала известна программа Евразийского женского форума, который проходит 13—15 октября в Петербурге.