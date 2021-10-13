ЕК рекомендовала странам ЕС помочь пострадавшим от роста цен на газ гражданам

Еврокомиссия дала рекомендацию государствам — членам ЕС самим предоставить финансовую поддержку гражданам, наиболее пострадавшим от роста цен на энергию. Об этом заявила еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон.

«Страны ЕС сами определяют свой баланс источников энергии, и они находятся в наилучшем положении, чтобы оказать помощь своим гражданам в виде единовременных выплат, сокращения или временного освобождения от налогов», — приводит ТАСС слова еврокомиссара.

Симсон рекомендовала членам ЕС использовать доходы от продажи квот на выбросы парниковых газов.

По её данным, рост цен на квоты «уже позволил странам ЕС получить дополнительные €10,8 млрд за первые девять месяцев 2021 года».

Ранее цены на газ в Европе опустились ниже $970 за 1 тыс. кубометров.