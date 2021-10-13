ЕК рекомендовала странам ЕС помочь пострадавшим от роста цен на газ гражданам
- РИА Новости
«Страны ЕС сами определяют свой баланс источников энергии, и они находятся в наилучшем положении, чтобы оказать помощь своим гражданам в виде единовременных выплат, сокращения или временного освобождения от налогов», — приводит ТАСС слова еврокомиссара.
Симсон рекомендовала членам ЕС использовать доходы от продажи квот на выбросы парниковых газов.
По её данным, рост цен на квоты «уже позволил странам ЕС получить дополнительные €10,8 млрд за первые девять месяцев 2021 года».
Ранее цены на газ в Европе опустились ниже $970 за 1 тыс. кубометров.