ЕК рекомендовала странам ЕС помочь пострадавшим от роста цен на газ гражданам

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Еврокомиссия дала рекомендацию государствам — членам ЕС самим предоставить финансовую поддержку гражданам, наиболее пострадавшим от роста цен на энергию. Об этом заявила еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон.
ЕК рекомендовала странам ЕС помочь пострадавшим от роста цен на газ гражданам
  • РИА Новости

«Страны ЕС сами определяют свой баланс источников энергии, и они находятся в наилучшем положении, чтобы оказать помощь своим гражданам в виде единовременных выплат, сокращения или временного освобождения от налогов», — приводит ТАСС слова еврокомиссара.

Симсон рекомендовала членам ЕС использовать доходы от продажи квот на выбросы парниковых газов.

По её данным, рост цен на квоты «уже позволил странам ЕС получить дополнительные €10,8 млрд за первые девять месяцев 2021 года».

Ранее цены на газ в Европе опустились ниже $970 за 1 тыс. кубометров.

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