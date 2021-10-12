Цены на газ в Европе опустились ниже $970 за тысячу кубометров

Цены на газ в Европе упали ниже $970 за 1 тыс. куб. м, о чём свидетельствуют данные биржи ICE Futures.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные торговой площадки.

Отмечается, что стоимость ноябрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах к настоящему моменту установилась на уровне $970 за 1 тыс. куб. м.

Ранее посол ЕС в России Маркус Эдерер заявил, что высокие цены на газ в Европе несут риски для репутации российской стороны как газового поставщика.

Лидер инвестиционного сообщества Angry Bonds, независимый экономист Дмитрий Адамидов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» высказался о ситуации на глобальном рынке энергоресурсов.