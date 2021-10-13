В Польше задержали пенсионера по подозрению в шпионаже в пользу Белоруссии

Подозреваемого в шпионаже в пользу Белоруссии пенсионера задержали в Польше, сообщил пресс-секретарь министра — координатора польских спецслужб Станислав Жарин.

«10 октября агентством внутренней безопасности был задержан мужчина по подозрению в шпионской деятельности. Материалы следствия говорят о том, что он сотрудничал с белорусской разведкой — КГБ», — цитирует РИА Новости Жарина.

Он уточнил, что мужчине предъявлены обвинения, он арестован на три месяца.

По словам Жарина, задержанный «много лет был связан с силовыми структурами, 20 лет назад он вышел на пенсию как сотрудник пограничной стражи».

Ранее сообщалось, что польские пограничники зафиксировали рекордное количество нелегальных мигрантов, которые пытались проникнуть на территорию страны из Белоруссии.