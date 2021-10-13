Россия и ЕС провели встречу по вопросу взаимного признания сертификатов о вакцинации от COVID-19

В российском Минздраве заявили, что Россия и ЕС провели очередную встречу по вопросу взаимного признания сертификатов о вакцинации от коронавирусной инфекции COVID-19.

«Продолжается переговорный процесс по вопросу взаимного признания сертификатов о вакцинации между Россией и Евросоюзом. Состоялась очередная рабочая встреча в виртуальном формате представителей Минздрава России и Евросоюза», — цитирует заявление РИА Новости.

Как отметили в российском ведомстве, ожидается, что будет проведена ещё серия консультаций для согласования основных параметров по признанию документов.

Ранее в Кремле назвали важными переговоры России и Евросоюза о взаимном признании сертификатов вакцинации от коронавируса и выразили надежду на скорое решение вопроса.