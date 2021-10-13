В Южной Корее отметили роль России в возобновлении диалога о денуклеаризации с КНДР

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Россия должна сыграть ключевую роль в возобновлении диалога о денуклеаризации с Северной Кореей, заявил спецпредставитель МИД Республики Корея по вопросам мира и безопасности Корейского полуострова Но Кю Дук.

«Мирный процесс на Корейском полуострове в настоящее время приостановлен. Процесс диалога должен быть быстро возобновлён, и роль России важна», — приводит его слова агентство «Рёнхап».

Перед вылетом в Москву на встречу с замглавы российского МИДа Игорем Моргуловым Но Кю Дук отметил, что Россия — это та страна, которая хорошо понимает позицию КНДР.

«В целях улучшения межкорейских отношений и возобновления переговоров между Соединёнными Штатами и Северной Кореей (мы будем. — RT) просить Россию продолжать свою роль, как она делала это до сих пор конструктивным образом», — добавил он.

По словам корейского чиновника, на встрече в Москве планируется также обсудить предложение южнокорейского лидера Мун Чжэ Ина о декларации в отношении прекращения корейской войны.

Ранее помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан провёл переговоры о денуклеаризации полуострова с директором управления национальной безопасности при президенте Южной Кореи Со Хуном. 

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