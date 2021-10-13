Пашинян назвал встречу с Путиным в Москве продуктивной

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Премьер-министр Армении Никол Пашинян оценил встречу с президентом России Владимиром Путиным, которая состоялась 12 октября в Москве.

«Сегодня встретился с президентом России Владимиром Путиным. Встреча была весьма продуктивной. Обсудили как двустороннюю повестку, так и ситуацию в регионе. Продолжим контакты для реализации достигнутых договорённостей», — написал Пашинян в своём аккаунте в Twitter.

Ранее пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков сообщал о подготовке личной встречи Путина и Пашиняна.

На встрече предполагалось обсудить реализацию заявлений лидеров России, Армении и Азербайджана по Нагорному Карабаху от 9 ноября 2020 года и от 11 января 2021 года, а также дальнейшие шаги по укреплению стабильности и налаживанию хозяйственных связей в регионе.

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