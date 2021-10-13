В Сенате потребовали от Цукерберга сохранить разоблачающие Facebook документы
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«Сегодня я отправила письмо Марку Цукербергу с просьбой сохранить данные и документы, относящиеся к показаниям о том, что Facebook вводит общественность в заблуждение и ставит прибыль выше безопасности пользователей», — написала Кантуэлл в своём аккаунте в Twitter.
Ранее пользователи в ряде стран мира заявили о сбоях в работе Facebook, Instagram и WhatsApp. После этого фондовый индекс NASDAQ упал более чем на 2,3% по состоянию на 21:00 мск.
Гендиректор компании IT-Jurist Алексей Шаталов рассказал RT, рискуют ли пользователи Facebook потерей своих данных из-за сбоя в работе соцсети.