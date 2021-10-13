В Сенате потребовали от Цукерберга сохранить разоблачающие Facebook документы

Короткая ссылка
Глава торгового комитета Сената США Мария Кантуэлл обратилась к исполнительному директору Facebook Марку Цукербергу с требованием сохранить все документы, которые связаны с показаниями экс-сотрудницы компании Фрэнсис Хауген.
В Сенате потребовали от Цукерберга сохранить разоблачающие Facebook документы
  • AP
  • © Mark Lennihan

«Сегодня я отправила письмо Марку Цукербергу с просьбой сохранить данные и документы, относящиеся к показаниям о том, что Facebook вводит общественность в заблуждение и ставит прибыль выше безопасности пользователей», — написала Кантуэлл в своём аккаунте в Twitter.

Ранее пользователи в ряде стран мира заявили о сбоях в работе Facebook, Instagram и WhatsApp. После этого фондовый индекс NASDAQ упал более чем на 2,3% по состоянию на 21:00 мск.

Гендиректор компании IT-Jurist Алексей Шаталов рассказал RT, рискуют ли пользователи Facebook потерей своих данных из-за сбоя в работе соцсети.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить