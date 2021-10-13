Трюдо заявил о готовности принять в Канаде 40 тысяч афганских беженцев

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Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил о готовности принять в стране 40 тыс. беженцев из Афганистана.
Трюдо заявил о готовности принять в Канаде 40 тысяч афганских беженцев
  • Reuters
  • © Patrick Doyle

«Канада принимает 40 тыс. беженцев, и мы призываем других также активизировать свою поддержку для безопасного переселения беженцев», — написал Трюдо в своём аккаунте в Twitter.

Он оставил в посте ссылку на документ, в соответствии с которым в страну будут принимать не только выходцев из Афганистана, которые оказывали помощь канадским военнослужащим и их семьи, но также и тех, чей статус подходит под канадские гумпрограммы.

Министр иммиграции страны Марко Мендичино ранее заявил, что Канада собирается принять более 20 тыс. афганских граждан из наиболее уязвимых групп.

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