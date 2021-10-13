Пользователи Telegram по всему миру сообщают о сбое в работе приложения

Согласно данным портала Downdetector, отслеживающего неполадки в работе популярных интернет-ресурсов, пользователи сообщают о сбоях в работе мессенджера Telegram.

Большая часть неполадок зафиксирована в России, США, Великобритании, Германии и ряде других стран.

На сбои в работе приложения жалуются 52% пользователей, с проблемами в соединении с сервисом сталкиваются 33%, ещё 15% юзеров испытывают сложности с отправкой сообщений.

На прошлой неделе основатель Telegram Павел Дуров заявил, что в мессенджере на фоне глобальных сбоев в работе соцсетей 4 октября появилось 70 млн новых пользователей.