Вице-премьер России Оверчук посетит Вашингтон

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Заместитель председателя правительства России Алексей Оверчук посетит Вашингтон, где проведёт встречи с представителями американской администрации и бизнеса.
Вице-премьер России Оверчук посетит Вашингтон
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Об этом рассказал посол России в США Анатолий Антонов в ходе открытия годового собрания Американо-Российского делового совета. Его слова приводит российское посольство в Facebook.

«В эти дни американскую столицу посетит вице-премьер России Алексей Логвинович Оверчук», — заявил глава российского диппредставительства.

Он добавил, что планируются встречи Оверчука с представителями американской администрации и бизнесменами по проблематике двусторонней торговли и инвестиций.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что замгоссекретаря США Виктория Нуланд проводит в России конструктивные встречи.

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