Daily Express признала ложными данные о «краже» Россией формулы AstraZeneca

Британская газета Daily Express признала ложными данные о якобы «краже» Россией формулы вакцины от коронавируса AstraZeneca с целью создания российского препарата «Спутник V».

В частности, газета написала, что общеизвестно, что разработчиком «Спутника V» является центр Гамалеи.

«Статья также содержала ложную информацию», — отмечается в сообщении на сайте издания.

В Daily Express заявили, что в «качестве извинения рады внести ясность» и опубликовать заявление Российского фонда прямых инвестиций о вакцине «Спутник V».

Ранее в Российском фонде прямых инвестиций заявили, что сообщения британских СМИ о том, что российский «Спутник V» якобы основан на исследованиях вакцины Oxford/AstraZeneca, являются «очередным фейком и вопиющей ложью, основанной на анонимных источниках».

В РФПИ подчеркнули, что подобные заявления «не имеют никакого научного смысла», поскольку «Спутник V» и AstraZeneca «используют разные платформы».

В апреле директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург рассказал самый смешной, по его мнению, миф про «Спутник V».

Он отмечал, что разработчиков «Спутника V» посмешила информация, что российские хакеры института имени Гамалеи украли план создания вакцинного препарата у AstraZeneca.