В США заявили о необходимости открытых каналов дипломатического общения с Россией

США испытывают необходимость в открытых каналах для дипломатического взаимодействия с Россией, заявил пресс-секретарь Госдепа Нед Прайс.

«Мы хотим иметь возможность взаимодействовать дипломатически с Москвой на множестве уровней и нуждаемся в ней», — цитирует РИА Новости Прайса.

По его словам, в Госдепе не считают разовые встречи полноценной заменой нормальной работе дипломатических миссий.

Ранее в Госдепартаменте США заявили, что американская и российская сторона договорились провести новый раунд переговоров на тему комплектования дипломатических представительств.