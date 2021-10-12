В США заявили о необходимости открытых каналов дипломатического общения с Россией

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США испытывают необходимость в открытых каналах для дипломатического взаимодействия с Россией, заявил пресс-секретарь Госдепа Нед Прайс.
В США заявили о необходимости открытых каналов дипломатического общения с Россией
  • Reuters
  • © Nicholas Kamm

«Мы хотим иметь возможность взаимодействовать дипломатически с Москвой на множестве уровней и нуждаемся в ней», — цитирует РИА Новости Прайса.

По его словам, в Госдепе не считают разовые встречи полноценной заменой нормальной работе дипломатических миссий.

Ранее в Госдепартаменте США заявили, что американская и российская сторона договорились провести новый раунд переговоров на тему комплектования дипломатических представительств.

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