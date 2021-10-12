В Госдепе сообщили о планируемом новом раунде переговоров с Россией

В Госдепартаменте США заявили, что американская и российская сторона договорились провести новый раунд переговоров на тему комплектования дипломатических представительств.

Об этом заявил на брифинге официальный представитель Госдепартамента Нед Прайс, передаёт РИА Новости.

«Мы согласились на ещё один раунд консультаций и надеемся, что продолжение диалога может привести нас к решению вопроса, и наша миссия в Москве сможет вернуться к нормальной деятельности», — сказал он.

Также Прайс заявил, что в Вашингтоне ожидают паритета по численности дипперсонала и «визовой взаимности».

«Российская сторона должна проявить гибкость, если мы хотим добиться справедливого соглашения», — сказал он.

В МИД России по итогам переговоров замглавы российского внешнеполитического ведомства Сергея Рябкова с замгоссекретаря США Викторией Нуланд заявили, что российская сторона предложила снять все ограничения по функционированию дипломатических представительств двух стран.

По данным министерства, с российской стороны было подчёркнуто, что враждебные антироссийские действия без ответа не останутся, но в Москве не стремятся к дальнейшей эскалации.