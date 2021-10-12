В Госдепе сообщили о планируемом новом раунде переговоров с Россией

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В Госдепартаменте США заявили, что американская и российская сторона договорились провести новый раунд переговоров на тему комплектования дипломатических представительств.
В Госдепе сообщили о планируемом новом раунде переговоров с Россией
  • AP
  • © Ivan Sekretarev

Об этом заявил на брифинге официальный представитель Госдепартамента Нед Прайс, передаёт РИА Новости.

«Мы согласились на ещё один раунд консультаций и надеемся, что продолжение диалога может привести нас к решению вопроса, и наша миссия в Москве сможет вернуться к нормальной деятельности», — сказал он.

Также Прайс заявил, что в Вашингтоне ожидают паритета по численности дипперсонала и «визовой взаимности».

«Российская сторона должна проявить гибкость, если мы хотим добиться справедливого соглашения», — сказал он.

В МИД России по итогам переговоров замглавы российского внешнеполитического ведомства Сергея Рябкова с замгоссекретаря США Викторией Нуланд заявили, что российская сторона предложила снять все ограничения по функционированию дипломатических представительств двух стран.

По данным министерства, с российской стороны было подчёркнуто, что враждебные антироссийские действия без ответа не останутся, но в Москве не стремятся к дальнейшей эскалации.

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