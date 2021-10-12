В Госдепе сообщили о планируемом новом раунде переговоров с Россией
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Об этом заявил на брифинге официальный представитель Госдепартамента Нед Прайс, передаёт РИА Новости.
«Мы согласились на ещё один раунд консультаций и надеемся, что продолжение диалога может привести нас к решению вопроса, и наша миссия в Москве сможет вернуться к нормальной деятельности», — сказал он.
Также Прайс заявил, что в Вашингтоне ожидают паритета по численности дипперсонала и «визовой взаимности».
«Российская сторона должна проявить гибкость, если мы хотим добиться справедливого соглашения», — сказал он.
В МИД России по итогам переговоров замглавы российского внешнеполитического ведомства Сергея Рябкова с замгоссекретаря США Викторией Нуланд заявили, что российская сторона предложила снять все ограничения по функционированию дипломатических представительств двух стран.
По данным министерства, с российской стороны было подчёркнуто, что враждебные антироссийские действия без ответа не останутся, но в Москве не стремятся к дальнейшей эскалации.