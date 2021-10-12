Книга Хиллари Клинтон в жанре триллера поступила в продажу
- Reuters
Об этом говорится в сообщении издательства Simon & Schuster.
Отмечается, что речь в книге идёт о закулисной мировой драме, основанной на деталях, «известных только инсайдерам».
Клинтон написала данную книгу в соавторстве с канадской писательницей Луизой Пенни.
Произведение повествует о госсекретаре, который пытается раскрыть заговор против американского правительства.
В феврале сообщалось, что анонс романа вызвал бурную реакцию в социальных сетях.
Некоторые пользователи заявили, что название произведения характеризует политическую деятельность Клинтон, и вспомнили о многочисленных скандалах, в которых фигурировала она сама и члены её семьи.
Подробнее — в материале RT.