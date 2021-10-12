Книга Хиллари Клинтон в жанре триллера поступила в продажу

Короткая ссылка
Книга бывшего госсекретаря США Хиллари Клинтон State of Terror, написанная в жанре триллера и вызвавшая неоднозначную реакцию в соцсетях, поступила в продажу.
Книга Хиллари Клинтон в жанре триллера поступила в продажу
  • Reuters

Об этом говорится в сообщении издательства Simon & Schuster.

Отмечается, что речь в книге идёт о закулисной мировой драме, основанной на деталях, «известных только инсайдерам».

Клинтон написала данную книгу в соавторстве с канадской писательницей Луизой Пенни. 

Произведение повествует о госсекретаре, который пытается раскрыть заговор против американского правительства. 

В феврале сообщалось, что анонс романа вызвал бурную реакцию в социальных сетях.

Некоторые пользователи заявили, что название произведения характеризует политическую деятельность Клинтон, и вспомнили о многочисленных скандалах, в которых фигурировала она сама и члены её семьи.

Подробнее — в материале RT.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить