Книга Хиллари Клинтон в жанре триллера поступила в продажу

Книга бывшего госсекретаря США Хиллари Клинтон State of Terror, написанная в жанре триллера и вызвавшая неоднозначную реакцию в соцсетях, поступила в продажу.

Об этом говорится в сообщении издательства Simon & Schuster.

Отмечается, что речь в книге идёт о закулисной мировой драме, основанной на деталях, «известных только инсайдерам».

Клинтон написала данную книгу в соавторстве с канадской писательницей Луизой Пенни.

Произведение повествует о госсекретаре, который пытается раскрыть заговор против американского правительства.

В феврале сообщалось, что анонс романа вызвал бурную реакцию в социальных сетях.

Некоторые пользователи заявили, что название произведения характеризует политическую деятельность Клинтон, и вспомнили о многочисленных скандалах, в которых фигурировала она сама и члены её семьи.

Подробнее — в материале RT.