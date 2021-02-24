«Состояние ужаса? Это про вашу службу в правительстве?»: как в сети отреагировали на заявление Клинтон о будущей книге

Хиллари Клинтон в соавторстве с писательницей Луизой Пенни работает над художественным произведением — романом State of Terror. В книге рассказывается о госсекретаре, который пытается раскрыть заговор против американского правительства. Анонс романа вызвал бурную реакцию пользователей соцсетей. Некоторые заявили, что название произведения характеризует политическую деятельность Клинтон, и вспомнили о многочисленных скандалах, в которых фигурировала она сама и члены её семьи.

Экс-госсекретарь США Хиллари Клинтон и писательница Луиза Пенни, известная по серии детективов про инспектора Армана Гамаша, совместно работают над романом. Об этом 23 февраля сообщили американские издательства Simon & Schuster и St. Martin’s Press. Книга получила название State of Terror, которое можно интерпретировать как «Государство террора», «Состояние ужаса» или «Государство ужаса».

Роман будет написан в жанре триллера. В центре сюжета — начинающий госсекретарь, который работает в администрации президента и своего соперника. После серии террористических атак герой получает задание собрать команду, которая бы раскрыла смертельный заговор против американского правительства.

По словам Хиллари Клинтон, она объединилась с Луизой Пенни, чтобы «отправиться в запутанный мир, где вершится дипломатия высоких ставок и не обходится без предательств».

Пенни подчёркивает: описанные в книге события отражают «самый большой кошмар», который пережила Клинтон во время своей работы госсекретарём.

«Какой удивительный опыт — попасть в Госдепартамент, в Белый дом, в мысли госсекретаря на фоне серьёзнейших кризисов. Ещё до начала работы мы общались, говорили о её пребывании в должности госсекретаря. Что было для неё самым большим кошмаром? Ответом стала книга State of Terror», — пишет автор.

Публикация романа запланирована на 12 октября 2021 года.

Новость вызвала бурную реакцию пользователей соцсетей. Многие высмеяли политика, связав название романа с её деятельностью на государственной службе.

«Состояние ужаса? Это про вашу службу в правительстве? Тогда, конечно, было довольно жутко!» — пишут в Twitter.

State of terror?

So it's going to talk about your time in government?

Because yeah that was pretty scary!! — Hoodoo (@Hoodoo54934309) February 23, 2021

«Хиллари Клинтон предалась воспоминаниям о последних годах на госслужбе и, в исключительном порыве честности, назвала свою книгу «Государство террора», — иронично отмечает другая пользовательница соцсети.

«Государство террора — какое прекрасное название для страны, что была у вас под контролем. Ой, постойте, никакого контроля нет, это просто дыра с огромным количеством бездомных, похожая на страну третьего мира. Спасибо, что напомнили», — говорится ещё в одном комментарии.

Кое-кто пошутил, что название State of Terror отражает политическую ситуацию, которая могла бы сложиться в США в случае победы Хиллари Клинтон на президентских выборах.

«Это о том, что бы случилось, стань вы президентом? Государство ужаса», — говорится в сообщении.

Некоторые блогеры вспомнили о различных скандалах, в которых так или иначе фигурировала семья Клинтон. В их числе, к примеру, история смерти миллиардера Джеффри Эпштейна, по официальной версии покончившего с собой, а также адвоката Белого дома Винса Фостера. Согласно результатам расследования, последний также совершил суицид, однако СМИ сообщали о существовании документов, якобы подтверждающих причастность к его смерти Хиллари Клинтон. Отмечалось, что спустя некоторое время после инцидента бумаги бесследно исчезли.

«Несколько рабочих названий: «Тайна на острове Эпштейна», «Кто убил Джеффри Эпштейна?», «Тайна синего платья», «Нэнси Дрю и тайны Уайтуотер», «Убийство Винса Фостера», «Смерть кампании». У меня их миллионы», — фантазирует пользователь Instagram.

По мнению другого блогера, книга также может быть опубликована под следующим подзаголовком: «Штат ужаса — Клинтоны в Арканзасе, кокаин, коррупция и самое подлое убийство».

Автор сообщения подчеркнул, что «естественно, тут должен быть нон-фикшн, было бы неплохо узнать всё из первых рук».

«Понимаю, длинновато, но и список жертв тоже», — добавил блогер.

Обсуждая книгу, пользователи соцсети также вспомнили о событиях 2012 года в Ливии. Тогда американское консульство в Бенгази подверглось террористической атаке, погибли посол США Крис Стивенс и ещё трое госслужащих. Расследование показало, что здание консульства не охранялось должным образом. Родители двух погибших обвинили Клинтон в смерти своих детей, поскольку она пользовалась частным сервером для рабочих переписок, и это могло помочь террористам получить нужную им информацию.

«Государство террора»???? Это о том, как она бросила умирать тех людей в Бенгази?» — задаётся вопросом автор сообщения в Twitter.

«Вы расскажете про нападение террористов на посольство и госсекретаря, которая проигнорировала просьбы о помощи? Спрашиваю для четырёх друзей», — говорится в другой публикации.

Были и те, кто вспомнил о более давнем скандале — раскрытии связи между Биллом Клинтоном и Моникой Левински.

«Хиллари Клинтон теперь пишет роман под названием «Состояние ужаса». Про президентскую резиденцию после того, как первая леди узнала про Монику Левински», — иронично предположил автор одного поста.

В числе прокомментировавших анонс книги Клинтон оказался литературный редактор The Times Робби Миллен. Он не вдавался в подробности политической деятельности Клинтон, однако также негативно воспринял новость, заявив, что «предпочёл бы, чтобы она пошла на второй срок госсекретарём и была слишком занята, чтобы написать триллер».

Hillary Clinton is writing a thriller with Louise Penny. State of Terror will be published by Pan Macmillan in October. I think I would have preferred it if she had been too busy serving a second term to dabble in thriller writing. . . — Robbie Millen (@RobbieTimes) February 23, 2021

State of Terror — не первая книга Хиллари Клинтон. Ранее политик выпустила ряд произведений нехудожественной литературы, в том числе мемуары «Живая история», «Сложные решения» и «Что произошло».