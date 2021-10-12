Украина и ЕС подписали соглашение о совместном авиапространстве

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Украина и ЕС подписали соглашение о совместном авиационном пространстве. Это соглашение позволит украинским авиакомпаниям осуществлять полёты в страны Евросоюза.
Украина и ЕС подписали соглашение о совместном авиапространстве
  • Reuters

«Это высокие стандарты безопасности полётов, новые возможности для граждан и бизнеса, большее количество рейсов и шире география путешествий», — приводит РИА Новости слова президента Украины Владимира Зеленского.

Соглашение подписали премьер-министр Украины Денис Шмыгаль и верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

Ранее Украина и ЕС договорились начать стратегический энергетический диалог.

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