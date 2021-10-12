Украина и ЕС договорились начать стратегический энергетический диалог

Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что участники саммита Украина — ЕС договорились начать стратегический энергетический диалог между Киевом и Евросоюзом.

«Во время встречи... мы договорились начать стратегический энергетический диалог высокого уровня между Украиной и ЕС. Необходимо выработать совместное долгосрочное видение энергетической безопасности Европы», — цитирует его ТАСС.

Ранее еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон заявила, что одной из главных целей сотрудничества ЕС и Украины по энергетике является полная интеграция энергетического рынка страны в рынок Евросоюза.