В Совбезе России заявили о необходимости превентивных мер в ситуации с Афганистаном

На фоне кризиса в Афганистане Россия должна принимать превентивные меры для обеспечения своих национальных интересов. Об этом заявил замсекретаря Совета безопасности страны Александр Венедиктов.

«Что требуется от России в этих условиях? Конечно же, требуются превентивные меры, направленные на обеспечение наших национальных интересов», — приводит ТАСС слова Венедиктова.

По словам замсекретаря, Россия может отстаивать свои интересы как в двустороннем, так и в многостороннем формате.

Ранее директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству России Дмитрий Шугаев заявил RT, что брошенное американскими военными в Афганистане оружие угрожает безопасности всего региона.