В Совбезе России заявили о необходимости превентивных мер в ситуации с Афганистаном
- Reuters
«Что требуется от России в этих условиях? Конечно же, требуются превентивные меры, направленные на обеспечение наших национальных интересов», — приводит ТАСС слова Венедиктова.
По словам замсекретаря, Россия может отстаивать свои интересы как в двустороннем, так и в многостороннем формате.
Ранее директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству России Дмитрий Шугаев заявил RT, что брошенное американскими военными в Афганистане оружие угрожает безопасности всего региона.