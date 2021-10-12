В Совбезе России заявили о необходимости превентивных мер в ситуации с Афганистаном

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На фоне кризиса в Афганистане Россия должна принимать превентивные меры для обеспечения своих национальных интересов. Об этом заявил замсекретаря Совета безопасности страны Александр Венедиктов.
В Совбезе России заявили о необходимости превентивных мер в ситуации с Афганистаном
  • Reuters

«Что требуется от России в этих условиях? Конечно же, требуются превентивные меры, направленные на обеспечение наших национальных интересов», — приводит ТАСС слова Венедиктова.

По словам замсекретаря, Россия может отстаивать свои интересы как в двустороннем, так и в многостороннем формате.

Ранее директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству России Дмитрий Шугаев заявил RT, что брошенное американскими военными в Афганистане оружие угрожает безопасности всего региона.

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