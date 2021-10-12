В МИД России заявили о провале плана США по созданию баз влияния на Москву в Афганистане

Спецпредставитель президента России по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД Замир Кабулов заявил о провале американского плана по созданию на территории Афганистана баз, которые оказывали бы силовое влияние на Россию.

«Провалился полностью англосаксонский план создания на территории этой страны разветвлённых баз, проецирующих силовое влияние, в том числе на Россию», — цитирует его ТАСС.

Он также добавил, что данный провал показал профнепригодность США при оценке ситуации и своих собственных возможностей, а также плохое знание не только Афганистана, но и региона в целом.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что НАТО после ухода из Афганистана стремится передислоцировать свои силы в Азию и направить в регион потоки афганских беженцев.