В МИД России заявили о провале плана США по созданию баз влияния на Москву в Афганистане
- globallookpress.com
«Провалился полностью англосаксонский план создания на территории этой страны разветвлённых баз, проецирующих силовое влияние, в том числе на Россию», — цитирует его ТАСС.
Он также добавил, что данный провал показал профнепригодность США при оценке ситуации и своих собственных возможностей, а также плохое знание не только Афганистана, но и региона в целом.
Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что НАТО после ухода из Афганистана стремится передислоцировать свои силы в Азию и направить в регион потоки афганских беженцев.