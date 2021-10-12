NBC News: два человека погибли в результате крушения самолёта в Калифорнии

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В результате падения легкомоторного самолёта в американском городе Санти (штат Калифорния) погибли по меньшей мере два человека, ещё двое получили травмы.
NBC News: два человека погибли в результате крушения самолёта в Калифорнии
  • AP
  • © Gregory Bull

Об этом сообщает NBC News.

Как отмечается, самолёт рухнул на жилые дома.

10 октября стало известно, что в Татарстане разбился самолёт L-410 с парашютистами на борту.

В Минздраве России заявили, что погибли 16 человек, ещё шестеро получили травмы.

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