В кабмине ФРГ прокомментировали переговоры Меркель, Макрона и Путина
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«Канцлер и французский президент призвали российского президента содействовать переговорам в нормандском формате. Собеседники согласились попросить министров иностранных дел в ближайшее время встретиться по этому поводу», — приводит РИА Новости слова Зайберта.
Он сообщил, что Меркель и Макрон общались в понедельник по телефону сначала с президентом Украины Владимиром Зеленским, а затем с Путиным.
Ранее сообщалось, что Путин, Меркель и Макрон в телефонном разговоре обсудили ситуацию на Украине.