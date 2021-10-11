В кабмине ФРГ прокомментировали переговоры Меркель, Макрона и Путина

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Официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт сообщил, что лидеры Германии, Франции и России Ангела Меркель, Эммануэль Макрон и Владимир Путин в телефонном разговоре договорились, что попросят своих министров иностранных дел провести в скором времени встречу по нормандскому формату.
В кабмине ФРГ прокомментировали переговоры Меркель, Макрона и Путина
  • Reuters
  • © Charles Platiau

«Канцлер и французский президент призвали российского президента содействовать переговорам в нормандском формате. Собеседники согласились попросить министров иностранных дел в ближайшее время встретиться по этому поводу», — приводит РИА Новости слова Зайберта.

Он сообщил, что Меркель и Макрон общались в понедельник по телефону сначала с президентом Украины Владимиром Зеленским, а затем с Путиным.

Ранее сообщалось, что Путин, Меркель и Макрон в телефонном разговоре обсудили ситуацию на Украине.

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