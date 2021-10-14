В ЕП обвинили Россию в причастности к ослаблению режима контроля над вооружениями в Европе

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Ксения Калинкина
В комитете Европарламента по иностранным делам заявили, что Россия якобы имеет отношение к ослаблению архитектуры контроля над обычными вооружениями в Европе. Об этом говорится в проекте резолюции, который представлен в предварительном отчёте комитета о реализации Общей политики безопасности и обороны. RT ознакомился с документом.
В ЕП обвинили Россию в причастности к ослаблению режима контроля над вооружениями в Европе
  • AP

«Европейский парламент... призывает оказать поддержку в области укрепления и сохранения архитектуры контроля над обычными вооружениями в Европе в контексте её постепенного ослабления на фоне выхода России из Договора по открытому небу», — уточняют в комитете, не говоря при этом о причинах соответствующего решения Москвы.

В проекте резолюции также приветствуется продление СНВ-III и выражается сожаление в связи с прекращением действия ДРСМД.

Среди прочего в документе говорится об угрозах, с которыми в той или иной сфере сталкивается Европейский союз. Например, речь идёт о пандемии коронавируса и её последствиях, о «всё ещё неспокойном соседстве, как на Востоке, так и на Юге», милитаризации и «злонамеренных» операциях в киберпространстве.

В то же время в документе перечисляются варианты противостояния существующим вызовам и способы укрепления безопасности Европы. В этом отношении европарламентарии считают целесообразным в том числе установить стратегический диалог между ЕС и США, а также «ощутимо развить партнёрство» Евросоюза и НАТО.

В мае 2020-го бывший американский лидер Дональд Трамп объявил о выходе США из Договора по открытому небу (ДОН) в связи с якобы несоблюдением установленных регламентов со стороны России. В ноябре того же года Вашингтон официально вышел из соглашения.

В свою очередь, в январе 2021 года МИД России объявил о запуске внутригосударственных процедур по выходу страны из ДОН. Как объяснили тогда во внешнеполитическом ведомстве, США решили выйти из соглашения под «надуманным предлогом», что подрывает баланс интересов участников и доверие к ДОН как инструменту укрепления безопасности.

В июне президент России Владимир Путин подписал закон о денонсации Договора по открытому небу. 

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