МИД России осудил теракт в мечети в Афганистане
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- РИА Новости
«Расцениваем эту варварскую акцию как нацеленную на дестабилизацию обстановки в Афганистане на новом этапе его истории, на подрыв линии тех сил, которые заинтересованы в межафганском примирении и установлении межэтнического и межконфессионального согласия в стране», — говорится в сообщении на сайте ведомства.
Ответственность за нападение взяла на себя группировка ИГ*.
Ранее ЕС также осудил теракт в афганской мечети.
Порядка 100 человек погибли в результате взрыва в мечети в афганском городе Кундуз.
* «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.