МИД России осудил теракт в мечети в Афганистане

Министерство иностранных дел России осудило теракт в шиитской мечети в городе Кундуз в Афганистане, назвав нападение «варварской акцией». Об этом говорится в заявлении на сайте МИД.

«Расцениваем эту варварскую акцию как нацеленную на дестабилизацию обстановки в Афганистане на новом этапе его истории, на подрыв линии тех сил, которые заинтересованы в межафганском примирении и установлении межэтнического и межконфессионального согласия в стране», — говорится в сообщении на сайте ведомства.

Ответственность за нападение взяла на себя группировка ИГ*.

Ранее ЕС также осудил теракт в афганской мечети.

Порядка 100 человек погибли в результате взрыва в мечети в афганском городе Кундуз.

* «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.