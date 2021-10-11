ЕС пролонгировал санкционный режим за применение химического оружия на год
- AP
«Продлить ограничительные меры против распространения и применения химического оружия ещё на один год, до 16 октября 2022 года», — говорится в заявлении.
Отмечается, что данный режим санкций был введён в отношении лиц, ответственных за разработку и применение химического оружия, а также тех, кто оказывает им финансовую, техническую или материальную поддержку.
В октябре прошлого года ЕС продлил санкции «за применение химоружия» в том числе в отношении четырёх россиян, якобы имеющих отношение к инциденту с отравлением бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.
В Москве неоднократно отвергали подобные обвинения, а также напоминали, что произвести «Новичок» могут несколько стран.
Подробнее — в материале RT.