ЕС пролонгировал санкционный режим за применение химического оружия на год

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Евросоюз продлил действие режима, в рамках которого внедряет санкции в отношении ответственных за распространение и применение химического оружия. Об этом сказано в заявлении Совета Евросоюза.
ЕС пролонгировал санкционный режим за применение химического оружия на год
  • AP

«Продлить ограничительные меры против распространения и применения химического оружия ещё на один год, до 16 октября 2022 года», — говорится в заявлении.

Отмечается, что данный режим санкций был введён в отношении лиц, ответственных за разработку и применение химического оружия, а также тех, кто оказывает им финансовую, техническую или материальную поддержку.

В октябре прошлого года ЕС продлил санкции «за применение химоружия» в том числе в отношении четырёх россиян, якобы имеющих отношение к инциденту с отравлением бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

В Москве неоднократно отвергали подобные обвинения, а также напоминали, что произвести «Новичок» могут несколько стран.

Подробнее — в материале RT.

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