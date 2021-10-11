Цена на нефть марки Brent достигла максимума за последние три года

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Цены на нефть растут в ходе торгов, достигнув максимальных значений за последние три года.
Цена на нефть марки Brent достигла максимума за последние три года
  • Reuters

Об этом сообщает ТАСС.

Цена декабрьских фьючерсов на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures выросла на 2,03% и достигла $84,06 за баррель, свидетельствуют данные торговой площадки на 11:29 мск. Цена достигла максимального значения за три года. 

Стоимость фьючерсов на нефть марки WTI на ноябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи достигла к этому времени $80,94 за баррель, что на $1,59 (2%) выше итогового значения предыдущей сессии. Котировки находятся на максимальном значении приблизительно за последние семь лет.

Отмечается, что цена Brent показывала подъём по результатам минувших пяти недель.

Ранее сообщалось, что стоимость фьючерса на нефть марки WTI с поставкой в декабре впервые с ноября 2014 года превысила отметку $80 за баррель.

В октябре экономист Денис Ракша прокомментировал динамику спроса на нефть.

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