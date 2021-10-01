Экономист прокомментировал динамику спроса на нефть

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Экономист Денис Ракша прокомментировал динамику спроса на нефть.
Экономист прокомментировал динамику спроса на нефть
  • Reuters
  • © Nerijus Adomaitis

«Все говорят — «зелёная повестка», переход на возобновляемые источники энергии. При этом растут цены на газ, растут цены на нефть», — заявил он в беседе с радио «Комсомольская правда».

По его словам, Европа, которая возглавляет этот «зелёный переход», всё равно просит уголь у России.

Ранее сообщалось, что в Минфине поделились опасениями о снижении спроса на нефть.

Директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин в беседе с Общественной службой новостей высказался о динамике спроса на нефть.

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