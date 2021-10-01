Экономист прокомментировал динамику спроса на нефть

Экономист Денис Ракша прокомментировал динамику спроса на нефть.

«Все говорят — «зелёная повестка», переход на возобновляемые источники энергии. При этом растут цены на газ, растут цены на нефть», — заявил он в беседе с радио «Комсомольская правда».

По его словам, Европа, которая возглавляет этот «зелёный переход», всё равно просит уголь у России.

Ранее сообщалось, что в Минфине поделились опасениями о снижении спроса на нефть.

Директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин в беседе с Общественной службой новостей высказался о динамике спроса на нефть.