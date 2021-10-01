В Минфине поделились опасениями о снижении спроса на нефть

Спрос на нефть в мировых масштабах может снизиться до катастрофической отметки в случае выполнения Китаем и ЕС своих целей по декарбонизации.

«Долгосрочные перспективы спроса на нефть становятся все более негативными. Если объявленные намерения ряда стран по достижению углеродной нейтральности к 2050 году обретут законодательный статус, и этому примеру последует другие страны, то спрос на нефть снизится катастрофически», — говорится в докладе Минфина об «Основных направлениях бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов».

Также отмечается, что достигнутые в июле договорённости в рамках ОПЕК+ привели к пересмотру прогноза о добычи нефти в России. Так, например, в 2023-2024 годах предполагается, что уровень добычи ресурса будет составлять в среднем около 560 млн тонн.

Во вторник, 28 сентября, биржевые цены на газ в Европе впервые превысили $1000 за 1 тыс. кубометров. С начала осени топливо в регионе подорожало более чем в полтора раза.