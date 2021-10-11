В Новой Зеландии врачей и учителей обязали пройти вакцинацию от коронавируса
- AP
«Это нелёгкое решение, но нам нужно, чтобы люди, которые ещё не были вакцинированы, сделали этот дополнительный шаг», — приводит Associated Press слова новозеландского министра по борьбе с COVID-19 Криса Хипкинса.
По словам Хипкинса, многие представители этих профессий уже прошли курс вакцинации.
Ранее Совет Евросоюза добавил Новую Зеландию в список стран, с которыми государствам ЕС рекомендовано открыть внешние границы из-за улучшения эпидемиологической ситуации.