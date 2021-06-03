ЕС расширил список стран, с которыми можно открыть внешние границы

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Совет Евросоюза расширил список третьих стран, с которыми государствам ЕС рекомендовано открыть внешние границы из-за улучшения эпидемиологической ситуации.
ЕС расширил список стран, с которыми можно открыть внешние границы
  • Reuters

Как говорится в пресс-релизе совета, в документ была добавлена Япония.

Таким образом, в документе значатся девять стран, въезд из которых в Евросоюз разрешён: Австралия, Израиль, Новая Зеландия, Япония, Руанда, Сингапур, Южная Корея, Таиланд и Китай при условии подтверждения взаимности в открытии границ.

Ранее сообщалось, что послы Евросоюза утвердили соглашение о сертификатах вакцинации от коронавирусной инфекции COVID-19.

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