«Талибан» договорился с США о поставках гуманитарной помощи

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Представители афганского правительства, сформированного движением «Талибан»*, договорились с США о поставках гуманитарной помощи афганцам.

«Представители США заявили, что окажут гуманитарную помощь афганцам, предоставят помещения для передачи помощи другим гуманитарным организациям», — цитирует РИА Новости заявление движение по итогам переговоров с США в Катаре.

Отмечается, что талибы считают необходимым выполнение Дохийского соглашения.

Делегация «Талибана» подчеркнула, что гуманитарная помощь не должна увязываться с политическими вопросами.

Ранее стало известно, что делегация «Талибана» провела в Катаре встречу с делегацией США.

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.

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