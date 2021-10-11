В МИД России отреагировали на заявление Албании об объединении с Косово

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала заявление премьер-министра Албании Эди Рамы об объединении с Косово неприемлемым.

«Считаем абсолютно неприемлемым заявление премьер-министра Албании Э.Рамы об объединении Албании и Косово», — приводит слова Захаровой сайт МИД России.

По её словам, планы по созданию «Великой Албании» противоречат положениям Резолюции 1244 СБ ООН.

Она добавила, что в МИД ждут адекватную реакцию западных опекунов проекта «государственности» Косова на данную провокацию.

Ранее президент Сербии Александр Вучич на встрече с послом России Александром Боцан-Харченко поблагодарил Москву за активную поддержку суверенитета и территориальной целостности страны на фоне обострения в Косове.

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