В МИД России отреагировали на заявление Албании об объединении с Косово
«Считаем абсолютно неприемлемым заявление премьер-министра Албании Э.Рамы об объединении Албании и Косово», — приводит слова Захаровой сайт МИД России.
По её словам, планы по созданию «Великой Албании» противоречат положениям Резолюции 1244 СБ ООН.
Она добавила, что в МИД ждут адекватную реакцию западных опекунов проекта «государственности» Косова на данную провокацию.
Ранее президент Сербии Александр Вучич на встрече с послом России Александром Боцан-Харченко поблагодарил Москву за активную поддержку суверенитета и территориальной целостности страны на фоне обострения в Косове.