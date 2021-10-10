Охранник магазина на Манхэттене получил удар ножом из-за спора о защитной маске
Об этом сообщает телеканал ABC7 New York со ссылкой на полицию.
Охранник предупредил посетителя магазина о необходимости надеть защитную маску при входе, однако мужчина отказался. Словесная перепалка переросла в драку — неизвестный ударил сотрудника Apple Store ножом в спину, задев левую руку и лоб.
Охранника экстренно госпитализировали, полиция ищет злоумышленника.
По данным американского Университета Джонса Хопкинса на 6 октября, число зарегистрированных случаев коронавируса в мире превысило 235,8 млн.