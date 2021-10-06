Число выявленных случаев COVID-19 в мире превысило 235,8 миллиона

Число зарегистрированных случаев коронавируса в мире превысило 235,8 млн, сообщил американский Университет Джонса Хопкинса.

По данным учреждения, всего в мире зафиксировано 235 807 157 случаев заболевания COVID-19.

От вызываемых коронавирусом осложнений скончались 4 816 287 человек, следует из сообщений университета.

В число стран с более чем 20 млн случаев инфицирования COVID-19 входят США, Индия и Бразилия.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила, что штамм коронавируса «дельта» за последнюю неделю увеличил свою географию до 192 стран и территорий.