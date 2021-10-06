ВОЗ: дельта-штамм COVID-19 зафиксирован в 192 странах мира
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«Поскольку деятельность по выявлению вариантов вируса SARS-CoV-2 активизируется на национальном и наднациональном уровнях, включая расширение возможностей для секвенирования генома, продолжает увеличиваться число стран, областей и территорий, информирующих о наличии вариантов, вызывающих обеспокоенность», — приводит ТАСС сообщение ВОЗ.
Отмечается, что сообщения о наличии дельта-варианта поступили из 192 стран, тогда как неделей ранее речь шла о 187 государствах.
Штамм «дельта» известен специалистам с октября 2020 года после его обнаружения в Индии.
Ранее кандидат медицинских наук, доцент кафедры инфекционных болезней у детей педиатрического факультета Российского национального исследовательского медицинского университета имени Пирогова Иван Коновалов рассказал подробности о штамме коронавируса «дельта».