ВОЗ: дельта-штамм COVID-19 зафиксирован в 192 странах мира

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила, что штамм коронавируса «дельта» за последнюю неделю увеличил свою географию до 192 стран и территорий.

«Поскольку деятельность по выявлению вариантов вируса SARS-CoV-2 активизируется на национальном и наднациональном уровнях, включая расширение возможностей для секвенирования генома, продолжает увеличиваться число стран, областей и территорий, информирующих о наличии вариантов, вызывающих обеспокоенность», — приводит ТАСС сообщение ВОЗ.

Отмечается, что сообщения о наличии дельта-варианта поступили из 192 стран, тогда как неделей ранее речь шла о 187 государствах.

Штамм «дельта» известен специалистам с октября 2020 года после его обнаружения в Индии.

Ранее кандидат медицинских наук, доцент кафедры инфекционных болезней у детей педиатрического факультета Российского национального исследовательского медицинского университета имени Пирогова Иван Коновалов рассказал подробности о штамме коронавируса «дельта».