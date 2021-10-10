ТАСС: в октябре подростков в Египте начнут прививать от COVID-19

До конца месяца в Египте стартует вакцинация от коронавируса подростков в возрасте от 12 до 18 лет.

«Проводимые Министерством (здравоохранения. — RT) исследования в области безопасности и эффективности вакцин близятся в завершению, и вакцинация этой возрастной группы начнётся в октябре этого года», — рассказал ТАСС представитель Минздрава Египта.

Вакцинацию планируется проводить препаратами Pfizer — на следующей неделе ожидается поставка очередной партии прививок.

По данным ведомства, всего в Египте к настоящему времени привиты 14 млн человек.

Вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин ранее заявил, что в октябре цены на путёвки в Египет, вероятно, снизятся на фоне увеличения спроса на туры в эту страну.