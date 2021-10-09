Der Spiegel: власти Берлина расследуют случаи гаванского синдрома у дипломатов США
- Reuters
Об этом пишет Der Spiegel.
Как отмечается, данное ведомство в августе начало расследование в отношении неизвестных по подозрению в нанесении тяжких телесных повреждений.
По данным издания, у нескольких сотрудников американского посольства в Берлине были выявлены симптомы гаванского синдрома.
Уточняется, что основой расследования являются материалы, которые правительство США передало немецким властям.
Пресс-секретарь Джен Псаки ранее отметила, что разведка США по-прежнему не определила источник проявлений у американских госслужащих так называемого гаванского синдрома.
О так называемых акустических атаках сообщали американские дипломаты на Кубе и в Китае с 2016 года. Сотрудники посольств жаловались на необычные симптомы, среди которых высокое давление и головокружение.