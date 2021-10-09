Турция призвала США отказаться от «ошибочной политики» в Сирии

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу, комментируя продление санкций США против Турции, предложил Вашингтону отказаться от собственной «ошибочной политики» в Сирии.

«Вместо того чтобы обвинять Турцию, Соединённые Штаты должны отказаться от своей собственной ошибочной политики. И пусть они будут более честны с американским народом и конгрессом», — приводит ТАСС его слова.

Он отметил, что «поставка вооружения террористам в Сирии противоречит американскому законодательству».

Накануне президент США Джо Байден ещё на год продлил действие указа о санкциях в отношении Анкары из-за турецкой военной операции в Сирии.