Турция призвала США отказаться от «ошибочной политики» в Сирии
- Reuters
«Вместо того чтобы обвинять Турцию, Соединённые Штаты должны отказаться от своей собственной ошибочной политики. И пусть они будут более честны с американским народом и конгрессом», — приводит ТАСС его слова.
Он отметил, что «поставка вооружения террористам в Сирии противоречит американскому законодательству».
Накануне президент США Джо Байден ещё на год продлил действие указа о санкциях в отношении Анкары из-за турецкой военной операции в Сирии.