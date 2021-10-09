Российские авиакомпании организовали вывозные рейсы из Марокко для российских туристов в связи с тем, что африканская страна решила остановить прямое авиасообщение между странами.

Об этом сообщает посольство России в Марокко.

«В связи с приостановкой прямого авиасообщения между Марокко и Россией авиакомпании «Аэрофлот» и S7 организуют вывозные рейсы из Касабланки по следующему графику: «Аэрофлот»: 9 и 16 октября; S7: 10, 17, 24, 31 октября и 7 ноября», — говорится в сообщении дипломатической миссии в Facebook.

Уточняется, что рейсами авиакомпаний смогут воспользоваться россияне и марокканцы, обучающиеся в российских вузах.

Ранее Марокко решило приостановить авиасообщение с Россией из-за возросшего числа случаев заболевания коронавирусом.