Российские авиакомпании организовали вывозные рейсы из Марокко

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Российские авиакомпании организовали вывозные рейсы из Марокко для российских туристов в связи с тем, что африканская страна решила остановить прямое авиасообщение между странами.
Российские авиакомпании организовали вывозные рейсы из Марокко
  • РИА Новости

Об этом сообщает посольство России в Марокко.

«В связи с приостановкой прямого авиасообщения между Марокко и Россией авиакомпании «Аэрофлот» и S7 организуют вывозные рейсы из Касабланки по следующему графику: «Аэрофлот»: 9 и 16 октября; S7: 10, 17, 24, 31 октября и 7 ноября», — говорится в сообщении дипломатической миссии в Facebook.

Уточняется, что рейсами авиакомпаний смогут воспользоваться россияне и марокканцы, обучающиеся в российских вузах.

Ранее Марокко решило приостановить авиасообщение с Россией из-за возросшего числа случаев заболевания коронавирусом.

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