Марокко временно прекратило прямое авиасообщение с Россией

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Правительство Марокко приняло решение о временной приостановке прямого авиасообщения с Россией, сообщает российское посольство в этой стране.

«Посольство информирует о том, что решением компетентных марокканских властей с 5 октября с. г. приостанавливается прямое авиасообщение между Россией и Марокко», — говорится в сообщении диппредставительства в Facebook.

Отмечается, что под запрет не попадают перелёты транзитом через третьи страны.

Ранее стало известно, что Россия увеличивает число регулярных рейсов по ряду ранее открытых направлений в Бахрейн, Индию, ОАЭ, Таджикистан, Узбекистан с 5 октября, в Шри-Ланку — с 4 ноября.

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