В МИД Узбекистана осудили теракт в Кундузе

В МИД Узбекистана осудили теракт в шиитской мечети в афганской провинции Кундуз.

«Узбекистан решительно осуждает террористический акт, совершенный 8 октября 2021 года во время пятничной молитвы в афганском городе Кундуз, который привел к многочисленным человеческим жертвам», — говорится в сообщении.

Отмечается, что подобного рода насильственные действия препятствуют установлению устойчивого и долгосрочного мира и национального согласия в Афганистане.

По данным СМИ, в результате взрыва в мечети Кундуза погибли порядка 100 человек.

В администрации США осудили теракт в афганской мечети.