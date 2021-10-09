В МИД Узбекистана осудили теракт в Кундузе

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В МИД Узбекистана осудили теракт в шиитской мечети в афганской провинции Кундуз.
В МИД Узбекистана осудили теракт в Кундузе
  • AP

«Узбекистан решительно осуждает террористический акт, совершенный 8 октября 2021 года во время пятничной молитвы в афганском городе Кундуз, который привел к многочисленным человеческим жертвам», — говорится в сообщении.

Отмечается, что подобного рода насильственные действия  препятствуют установлению устойчивого и долгосрочного мира и национального согласия в Афганистане. 

По данным СМИ, в результате взрыва в мечети Кундуза погибли порядка 100 человек. 

В администрации США осудили теракт в афганской мечети.

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