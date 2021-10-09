Сингапур разрешит въезд вакцинированным жителям ряда стран

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Власти Сингапура открывают вакцинированным туристам из ряда стран Европы, Канады и США свободный въезд в город-государство, отменив обязательный карантин по прибытии.
Сингапур разрешит въезд вакцинированным жителям ряда стран
  • Reuters
  • © Edgar Su

«На фоне вакцинации почти 85% жителей Сингапура и успешного запуска так называемого коридора для вакцинированных путешественников из Брунея и Германии правительство приняло решение о расширении списка стран, с которыми будет облегчён механизм поездок», — приводит ТАСС слова министра транспорта Сингапура.

Отмечается, что с 19 октября жители Великобритании, Дании, Испании, Италии, Канады, Нидерландов, США и Франции, привитые вакцинами, одобренными Всемирной организацией здравоохранения, смогут прибывать в страну без нахождения на карантине.

Кроме того, коридор для вакцинированных путешественников открывается между Сингапуром и Южной Кореей 15 ноября.

В настоящее время въезд в страну без обязательного карантина и без вакцинации разрешён только жителям материкового Китая, Гонконга, Макао и Тайваня.

Ранее сообщалось, что власти Сингапура ужесточили социальные ограничения для невакцинированных от коронавируса жителей, им запрещено посещать кафе и торговые центры.

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