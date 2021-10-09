Представители США и КНР обсудили возможность отмены пошлин и санкций

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Вице-премьер КНР Лю Хэ в рамках виртуальной встречи с торгпредом США Кэтрин Тай обсудили отмену пошлин и санкций.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Центральное телевидение Китая.

«Китайская сторона провела переговоры об отмене тарифов и санкций, а также разъяснила свою позицию в отношении китайской модели экономического развития и производственной политики», — говорится в заявлении.

Представители двух стран договорились продолжить консультации на принципах взаимоуважения и равенства, чтобы сформировать положительные условия для здорового развития сотрудничества Китая и США в торгово-экономической сфере и восстановления мировой экономики.

Ранее представители Пекина и Вашингтона договорились провести дополнитеьные консультации о торговом взаимодействии.

В июле Китай ввёл санкции против семи американских организаций и граждан, в том числе против бывшего министра торговли США Уилбура Росса. Как заявили в Пекине, новые санкции станут прямым ответом на ранее принятое США решение о наложении рестрикций в отношении семи сотрудников Гонконгского офиса связи.

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