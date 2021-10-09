Китай и США договорились провести консультации о торговом взаимодействии

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Представитель США на торговых переговорах Кэтрин Тай и вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ договорились о проведении дополнительных консультаций на темы, связанные с двусторонними торговыми отношениями между странами.

Об этом сообщает ТАСС.

«Тай и вице-премьер Лю рассмотрели вопрос о ходе выполнения американо-китайского экономического и торгового соглашения и договорились, что обе стороны проведут консультации по некоторым нерешенным вопросам», — приводит агентство данные пресс-службы аппарата Тай.

В июле Китай ввёл санкции против семи американских организаций и граждан, в том числе против бывшего министра торговли США Уилбура Росса. Как заявили в Пекине, новые санкции станут прямым ответом на ранее принятое США решение о наложении рестрикций в отношении семи сотрудников Гонконгского офиса связи.

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