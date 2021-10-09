NBC: в США расширяют расследование причин разлива нефти в Калифорнии

В США следователи начали изучать судоходную деятельность за последний год в рамках расследования причин разлива нефти в Южной Калифорнии.

По информации NBC News, трубопровод, который задействован для транспортировки нефти с платформ Хантингтон-Бич в порт Лонг-Бич, был повреждён ударом якоря. Таким образом, была разрушена часть бетонной оболочки трубопровода.

«Я убеждён... первоначальным событием, которое переместило трубу, был удар якоря», — заявил председатель Совета морской разведки береговой охраны капитан Джейсон Нойбауэр.

На прошлой неделе специалисты зафиксировали разлив нефтепродуктов в Анивском заливе на Сахалине. Инцидент произошёл во время распиливания старого корабля.